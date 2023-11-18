Новая группа рязанских волонтёров отправилась в ЛНР

Очередная группа рязанских волонтёров отправилась в Луганскую Народную Республику, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По словам губернатора, в команде представители Скопина, Александро-Невского, Спасского районов. Волонтёры закончили курсы оказания первой помощи на базе РязГМУ, рязанцы будут помогать медикам в госпитале, где лечатся раненые бойцы СВО.

Жители Рязанской области собрали 2 тонны гуманитарной помощи. На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» собрали тёплые вещи бойцам, средства гигиены, продукты, постельное бельё, предметы первой необходимости. Груз волонтёры доставят в ЛНР.

— С начала военной операции только по линии штаба общественной поддержки «Единой России» отправлено более 1 150 тонн гуманитарных грузов, — написал Павел Малков.