Ноябрь принесет испытания: астролог предупредила о сбоях, потерях и катаклизмах

Вторая половина ноября, по словам астролога Юлии Бельской, принесет неожиданные повороты в разных сферах жизни. Уже с 16 ноября планета Меркурий замедляет ход, а с 26 ноября вступает в ретроградное движение. Это торможение может сказаться на деловой активности, замедлить важные процессы и увеличить вероятность сбоев и недоразумений. Ожидаются и крупные социальные потрясения, а также природные катаклизмы: возможно усиление забастовок, бунтов и других нестабильных событий.

Марс готовится к ретроградности, замедляясь в знаке Льва. Это положение пробуждает в людях желание лидерства, желание проявить свои способности. Но уже с начала декабря Марс переходит в ретроградное движение, что может повлиять на развитие конфликтов.

Полнолуние в Близнецах 16 ноября, усиленное воздействием Урана, всколыхнет финансовую сферу. Под влиянием этих энергий возможны и неожиданные потери, и значительные покупки. Также велик риск технических сбоев и перебоев с электроэнергией. Будьте внимательны к своей технике и отложите важные приобретения.

Венера в Козероге с 11 ноября — этот период может привнести прохладу в отношения, но и способствовать нахождению общих целей для пар.

Последняя декада ноября с ретроградным Меркурием потребует повышенного внимания. Ожидаются проблемы с логистикой: возможны срывы поездок, сбои в транспорте, закрытие аэропортов и отмена договоренностей. Рекомендация астролога — максимально тщательно проверяйте всю документацию и при планировании поездок учитывайте риски задержек и непредвиденных ситуаций.

С приближением конца месяца, под влиянием огненных знаков Стрельца и Льва, многие почувствуют тягу к движению, спорту и путешествиям. Однако усиление огненных энергий также может спровоцировать пожары или эмоциональные всплески. Астролог советует сохранять хладнокровие и избегать импульсивных действий.