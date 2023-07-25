Жительница подъезда дома №11 на проспекте Вахитова в Нижнекамске, где сегодня утром прогремел взрыв, озвучила KazanFirst свою версию случившегося.

По ее словам, инцидент произошел в квартире мужчины, которому за долги отключили газ. Горожанка предположила, что причиной взрыва стал тот факт, что хозяин жилища самостоятельно подключил газ.

Собеседница издания уточнила, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

В результате случившегося пострадали как минимум два человека. Один мужчина находится в тяжелом состоянии.