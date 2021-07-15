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Четверг, 15 июля, 2021
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Николай Любимов оценил результат благоустройства «Территории здоровья» в Ряжске

Елена Лобанова
Николай Любимов оценил результат благоустройства "Территории здоровья" в Ряжске
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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Николай Любимов посетил общественное пространство «Территория здоровья» в Ряжске. Парк был создан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

На «Территории здоровья» создали зоны отдыха, спорта, проложили прогулочные и велосипедные дорожки. На всей территории установили освещение и ограждения.

— Благоустроенная «Территория здоровья» – результат совместной работы жителей, муниципальной и региональной власти. Мы должны и будем продолжать делать то, что нужно людям. Важно вовремя поддерживать инициативы, которые позволяют изменить к лучшему жизнь в муниципалитетах, и удовлетворять запросы граждан — сказал губернатор Рязанской области. 

На встрече ряжские активисты также выступили с предложением создания культурно-спортивного маршрута «Тропа Протопопова». Она проляжет через самые важные исторические места города.

Кроме того, благодаря активистам вскоре в Ряжске отремонтируют хоккейную коробку на городском стадионе. 

  • Николай Любимов оценил результат благоустройства "Территории здоровья" в Ряжске
  • Николай Любимов оценил результат благоустройства "Территории здоровья" в Ряжске
  • Николай Любимов оценил результат благоустройства "Территории здоровья" в Ряжске
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