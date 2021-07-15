Николай Любимов оценил результат благоустройства «Территории здоровья» в Ряжске

Николай Любимов посетил общественное пространство «Территория здоровья» в Ряжске. Парк был создан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
На «Территории здоровья» создали зоны отдыха, спорта, проложили прогулочные и велосипедные дорожки. На всей территории установили освещение и ограждения.
На встрече ряжские активисты также выступили с предложением создания культурно-спортивного маршрута «Тропа Протопопова». Она проляжет через самые важные исторические места города.
Кроме того, благодаря активистам вскоре в Ряжске отремонтируют хоккейную коробку на городском стадионе.