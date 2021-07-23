Николай Любимов оценил ремонт в социальных учреждениях Кораблина

В пятницу, 23 июля, Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Кораблинский район. Губернатор побывал в нескольких социальных учреждениях и оценил капремонт.
Так, глава региона посетил Дом детского творчества. Ранее учреждения располагалось в старом аварийном бараке. Региональное правительство выделило 10,7 млн рублей на капремонт другого здания, куда и переехал Дом творчества.
Губернатор также посетил детскую музыкальную школу. На капремонт там потратили 16 млн рублей. В 2021 году учреждение оснастили новыми инструментами. Так, в школе появились два пианино, концертный рояль и два баяна. В теоретический класс купили интерактивный комплект для занятий, а в концертном зале установили мультимедийный комплект.
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