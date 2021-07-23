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Пятница, 23 июля, 2021
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Николай Любимов оценил ремонт в социальных учреждениях Кораблина

Елена Лобанова
Николай Любимов оценил ремонт в социальных учреждениях Кораблина
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В пятницу, 23 июля, Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Кораблинский район. Губернатор побывал в нескольких социальных учреждениях и оценил капремонт. 

Так, глава региона посетил Дом детского творчества. Ранее учреждения располагалось в старом аварийном бараке. Региональное правительство выделило 10,7 млн рублей на капремонт другого здания, куда и переехал Дом творчества. 

— Тут созданы современные условия для всестороннего развития детей. Приобретено современное оборудование, в том числе IT-средства, музыкальные инструменты. Несколько лет назад о таком даже мечтать не приходилось. Нацпроект «Культура» реально работает, самое главное – он востребован людьми. Важным стимулом для развития территорий является также вхождение Рязанской области в федеральный проект «Большое Золотое кольцо», — сказал Николай Любимов. 

Губернатор также посетил детскую музыкальную школу. На капремонт там потратили 16 млн рублей. В 2021 году учреждение оснастили новыми инструментами. Так, в школе появились два пианино, концертный рояль и два баяна. В теоретический класс купили интерактивный комплект для занятий, а в концертном зале установили мультимедийный комплект. 

— Всё, что было сделано в доме детского творчества, в музыкальной школе, позволяет местным детям иметь возможности ничуть не хуже, чем есть у их сверстников, живущих в областном центре. Будем продолжать приводить к современному формату учреждения сферы культуры, дополнительного образования в сельских территориях, — заключил Николай Любимов.

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