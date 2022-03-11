Николай Любимов: «Мы провели мозговой штурм с представителями бизнеса для выработки предложений по их поддержке»

В пятницу, 11 марта, в Рязани прошло расширенное заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.
На мозговой штурм собрались 150 предпринимателей в 15 отраслевых командах: аграрии, айтишники, банкиры, представители дорожного хозяйства, различных областей промышленности.
К участникам обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Глава региона подчеркнул, что рязанским предпринимателям предоставят кредиты на максимально льготных условиях. На эти цели уже выделены 1,5 млрд рублей.
Каждая из отраслевых групп предложила 10 инициатив по своему направлению по поддержанию экономической стабильности в регионе.
Как отметил губернатор, все предложения будут рассмотрены и аккумулированы, в том числе на федеральном уровне. Уже на следующей недели часть из них реализуют.