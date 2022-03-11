Николай Любимов: «Мы провели мозговой штурм с представителями бизнеса для выработки предложений по их поддержке»

В пятницу, 11 марта, в Рязани прошло расширенное заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности.

- Реклама -

На мозговой штурм собрались 150 предпринимателей в 15 отраслевых командах: аграрии, айтишники, банкиры, представители дорожного хозяйства, различных областей промышленности.

К участникам обратился губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Всё происходящее сегодня – это серьезный вызов нашей экономике, проверка на прочность. Надеюсь, нам удастся вопреки всем санкциям сформировать прочную повестку развития. Не выживания, а именно развития. Уверен, это реальная задача», — сказал политик.

Глава региона подчеркнул, что рязанским предпринимателям предоставят кредиты на максимально льготных условиях. На эти цели уже выделены 1,5 млрд рублей.

«Чтобы оперативно и качественно помогать, нужно досконально знать ситуацию изнутри. Сегодня мы ждем от вас информацию о том, какова реальная картина на местах и какие есть предложения», — добавил Любимов.

- Реклама -

Каждая из отраслевых групп предложила 10 инициатив по своему направлению по поддержанию экономической стабильности в регионе.

Как отметил губернатор, все предложения будут рассмотрены и аккумулированы, в том числе на федеральном уровне. Уже на следующей недели часть из них реализуют.