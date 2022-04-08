Николай Любимов: «12 регионов уже выразили готовность совместно работать в Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения»

8 апреля по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова подписано Соглашение о создании координационного совета «Межрегиональная ассоциация центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России» между Правительством Рязанской области и организациями, которые в числе первых выразили готовность присоединиться к новой структуре.
Церемония прошла в рамках ежегодного заседания Общего собрания членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Документ скрепили подписями Губернатор Рязанской области Николай Любимов, исполнительный директор НО «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин, заместитель гендиректора АНО «Агентство по технологическому развитию» Антон Подкуйко и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.
Данная инициатива Губернатора Николая Любимова была поддержана участниками практической сессии по региональным и федеральным мерам поддержки «Сохраняем курс развития», которая прошла в Рязани 24 марта 2022 года. Кроме того, это предложение от региона вошло в общий перечень мер федеральной господдержки бизнеса.
Новая Ассоциация создана с целью выстраивания новых логистических и производственных цепочек между промышленными предприятиями регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Также взаимодействие в рамках Ассоциации позволит значительно эффективнее развивать межрегиональную кооперацию в направлении импортозамещения.
По словам Губернатора, промышленные кластеры, технопарки, индустриальные парки и особые экономические зоны – инфраструктура, на базе которой могут быть запущены новые производственные линии, как новые звенья кооперационной цепи.
Губернатор добавил, что сейчас необходимо обеспечить максимально подробный и детальный сбор информации с мест по проблемам нехватки оборудования, сырья и комплектующих, проанализировать потребности с тем, чтобы системно подойти к принятию решений о запуске новых производственных мощностей нужного направления. Благодаря соглашению будут взаимодоступны и меры поддержки, которые действуют в регионах и реализуются организациями-участниками Ассоциации.
Исполнительный директор Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин отметил, что межрегиональная кооперация – ключевая тема сегодня.
Заместитель гендиректора АНО «Агентство по технологическому развитию» Антон Подкуйко:
Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко подчеркнул: