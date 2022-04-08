Николай Любимов: «12 регионов уже выразили готовность совместно работать в Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения»

8 апреля по инициативе губернатора Рязанской области Николая Любимова подписано Соглашение о создании координационного совета «Межрегиональная ассоциация центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России» между Правительством Рязанской области и организациями, которые в числе первых выразили готовность присоединиться к новой структуре.

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Церемония прошла в рамках ежегодного заседания Общего собрания членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Документ скрепили подписями Губернатор Рязанской области Николай Любимов, исполнительный директор НО «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин, заместитель гендиректора АНО «Агентство по технологическому развитию» Антон Подкуйко и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Данная инициатива Губернатора Николая Любимова была поддержана участниками практической сессии по региональным и федеральным мерам поддержки «Сохраняем курс развития», которая прошла в Рязани 24 марта 2022 года. Кроме того, это предложение от региона вошло в общий перечень мер федеральной господдержки бизнеса.

Новая Ассоциация создана с целью выстраивания новых логистических и производственных цепочек между промышленными предприятиями регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Также взаимодействие в рамках Ассоциации позволит значительно эффективнее развивать межрегиональную кооперацию в направлении импортозамещения.

«Таких колоссальных возможностей при господдержке расширять наши производства за счет замещения выпадающих «импортных» игроков и запускать новые кооперационные связи – в современной истории еще не было. И все, что нам надо сейчас сделать, это приложить максимум усилий для системного, консолидированного запуска механизмов импортозамещения, – сказал Николай Любимов. – Нам необходимо работать сообща в регионах. Консолидировать усилия на местах, чтобы максимально прочно и эффективно удерживать повестку развития в стране».

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По словам Губернатора, промышленные кластеры, технопарки, индустриальные парки и особые экономические зоны – инфраструктура, на базе которой могут быть запущены новые производственные линии, как новые звенья кооперационной цепи.

«Реализация нашей инициативы по созданию Межрегиональной ассоциации центров импортозамещения только усилит общий тренд, расширит поле возможностей для бизнеса. Это делается для предприятий. 12 регионов уже выразили готовность совместно работать в Ассоциации, – подчеркнул Николай Любимов. – Чтобы активизировать эту работу, придать ей масштабность, ускорение и эффективность мы подписываем это Соглашение».

Губернатор добавил, что сейчас необходимо обеспечить максимально подробный и детальный сбор информации с мест по проблемам нехватки оборудования, сырья и комплектующих, проанализировать потребности с тем, чтобы системно подойти к принятию решений о запуске новых производственных мощностей нужного направления. Благодаря соглашению будут взаимодоступны и меры поддержки, которые действуют в регионах и реализуются организациями-участниками Ассоциации.

Исполнительный директор Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин отметил, что межрегиональная кооперация – ключевая тема сегодня.

«Мы сразу согласились с инициативой Николая Любимова, считаем ее очень перспективной. Уверен, что подписанное Соглашение придаст импульс взаимодействию не только между регионами центральной России, но и станет практикой для масштабирования по всей стране», – сказал Рафаэль Хусяиншин.

Заместитель гендиректора АНО «Агентство по технологическому развитию» Антон Подкуйко:

«Агентство запустило новую программу грантовой поддержки разработчиков, которые будут импортозамещать комплектующие, сырье, материалы, запасные части. То, что необходимо сегодня не только промышленности, но и инфраструктурным, транспортным компаниям, энергетике. Таким образом, Агентство позволит дать этой инициативе не только организационный, но и финансовый инструмент. Надеемся на тесное сотрудничество с Ассоциацией, которая позволит нам эффективнее и быстрее реализовывать инструменты поддержки».

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко подчеркнул: