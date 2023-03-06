Понедельник, 6 марта, 2023
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Невролог назвал главные ошибки при лечении головной боли

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Врач-невролог Наталья Шиндряева назвала в беседе с «Газетой.Ru» главной ошибкой при лечении головной боли бесконтрольный прием обезболивающих средств.

Медик уточнила, что это может привести к блокаде рецепторов – препараты перестанут работать. Также нужно помнить забывать о возможном токсическом воздействии при приеме лекарств.

По ее словам, необходимо воздействовать на причину недуга, например, при головной боли мышечного напряжения нужна нормализация тонуса мышц.

«При мигрени необходимы специфические препараты для профилактики и купирования приступов. При вторичной головной боли — контроль артериального давления, предупреждение кризов», — пояснила Шиндряева.

Кроме того, большая ошибка — употреблять при лечении головных болей алкоголь, крепкий чай или кофе.

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