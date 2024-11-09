«Неужели трудно потерпеть?» Участники СВО из окопов обратились к россиянам

«Мы сейчас там, где смерть ходит рядом, где рвутся снаряды, там где грязь, разруха и холод. Нам трудно понять людей, которые хотят веселиться, в то время когда мы сражаемся в том числе за них. Вы – в тепле и уюте, мы – в холодных окопах», – отметили военные.