Суббота, 9 ноября, 2024
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«Неужели трудно потерпеть?» Участники СВО из окопов обратились к россиянам

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Протоиерей Андрей Ткачев опубликовал в телеграм-канале видео с обращением участников спецоперации к россиянам.

Бойцы призвали воздержаться от концертов и торжественных фейерверков в новогодние праздники.

«Мы сейчас там, где смерть ходит рядом, где рвутся снаряды, там где грязь, разруха и холод. Нам трудно понять людей, которые хотят веселиться, в то время когда мы сражаемся в том числе за них. Вы – в тепле и уюте, мы – в холодных окопах», – отметили военные.

Участники СВО задались вопросом, неужели согражданам трудно потерпеть до общей победы над противником.

Фронтовики попросили граждан напрямую обратиться к властям с требованием отменить праздничные мероприятия в регионах. Сэкономленные средства следует потратить на нужды ВС России, заключили бойцы.

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