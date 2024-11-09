«Неужели трудно потерпеть?» Участники СВО из окопов обратились к россиянам

Протоиерей Андрей Ткачев опубликовал в телеграм-канале видео с обращением участников спецоперации к россиянам.
Бойцы призвали воздержаться от концертов и торжественных фейерверков в новогодние праздники.
Участники СВО задались вопросом, неужели согражданам трудно потерпеть до общей победы над противником.
Фронтовики попросили граждан напрямую обратиться к властям с требованием отменить праздничные мероприятия в регионах. Сэкономленные средства следует потратить на нужды ВС России, заключили бойцы.