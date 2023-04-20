Несколько улиц в Рязани остались без горячей воды и отопления из-за аварии

В четверг, 20 апреля, в Дашково-Песочне с 10 часов отключили отопление и горячее водоснабжение на нескольких улицах. МУП «РМПТС» сообщает о повреждении участка тепломагистрали возле дома 21а по улице Новосёлов.

Бригады занимаются поиском и устранением повреждения. До окончания ремонтных работ от ГВС и отопления отключены адреса:

ул. Новоселов, дома с 21к1 до 40к3;

Касимовское шоссе, дома с 35а до 56к1;

ул. Зубовой, дома с 21 по 25;

Шереметьевский проезд, дома с 4 по 18;

ул. Тимакова, дома с 5 по 11.

Кроме того, под отключение попали детские сады №138,147, 149, 152; школы № 51, 63, 67, 68; роддом №1 и стоматологическая поликлиника №1.