Неопознанный огненный объект пронесся над российскими городами

Неопознанный огненный объект пролетел над несколькими российскими городами, вызвав удивление и интерес у местных жителей. Очевидцы засняли это необычное явление на видео и опубликовали в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, объект пролетел над Краснодарским и Ставропольским краями, Карачаево-Черкесией и Калмыкией. Возможно, это было связано со сгоранием космического мусора на небольшой скорости.

При этом в районе Ставрополья объект начал разваливаться, а над Элистой наблюдалась множественная фрагментация.