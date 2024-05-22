Среда, 22 мая, 2024

Неопознанный огненный объект пронесся над российскими городами

Автор: 7info

Опубликовано

Неопознанный огненный объект пролетел над несколькими российскими городами, вызвав удивление и интерес у местных жителей. Очевидцы засняли это необычное явление на видео и опубликовали в социальных сетях, сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, объект пролетел над Краснодарским и Ставропольским краями, Карачаево-Черкесией и Калмыкией. Возможно, это было связано со сгоранием космического мусора на небольшой скорости.

При этом в районе Ставрополья объект начал разваливаться, а над Элистой наблюдалась множественная фрагментация.

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