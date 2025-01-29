Некоторые жители Рязани могут получить скидку 30% при оплате ЖКУ

В Рязанской области звание «Ветеран труда» получили более 1900 граждан в прошлом году. Для его получения необходимо иметь стаж работы не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при этом не менее половины этого времени должно быть отработано в регионе.

Ветераны труда имеют право на скидку в размере 30% при оплате жилья и коммунальных услуг. Для получения статуса можно подать заявление и документы через МФЦ, портал «Госуслуги» или в отдел социальной защиты населения.

Дополнительную информацию можно узнать в Едином контакт-центре взаимодействия с гражданами, позвонив по телефону 8-800-100-0001. Звонок бесплатный.