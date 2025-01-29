Названы женские имена, которые благословили ангелы

Имя, данное при рождении, — это не просто сочетание звуков, а настоящий талисман, который сопровождает человека всю жизнь, помогает и направляет. Некоторые имена словно наполнены особыми флюидами: в них заложен глубокий смысл, который определяет судьбу женщины и ее предназначение, пишет портал theday.ru.
Хотите, чтобы ваша дочь всегда достигала своих целей? Назовите ее Анисия — это имя в переводе с греческого означает «успех». Оно словно убирает преграды с жизненного пути. Если же вам важно, чтобы девочка выросла настоящей принцессой, выберите имя Евстолия, что означает «хорошо одетая». Владелица этого имени никогда не будет нуждаться ни в уюте, ни в тепле, ни в достойном окружении.
А вот Трифена, что в переводе с греческого значит «роскошно живущая», будет обладать не только завидным гардеробом, но и обеспеченной жизнью. Настоящая мечта родителей — назвать дочь Нунехией, ведь это имя означает «обладающая умом».
Кстати, имя Фекла вовсе не связано с нелепостью и неопрятностью, как это принято считать. Напротив, его обладательницы счастливы, удачливы и во всем успешны, ведь значение имени — «совершенная».
Если же Фавста (в переводе с латыни — «счастливая») кажется вам слишком редким вариантом, можно обратить внимание и на более привычные православные имена.
Женские имена, которые благословили ангелы
Алевтина — «сильная» (латынь).
Эта женщина чувствует себя увереннее в мужском обществе, чем в женском, любит доминировать. Самостоятельность, решительность и лидерские качества помогают ей добиться успеха в любой сфере.
Александра — «мужественная» (греческий).
Обладательница этого имени с детства демонстрирует стойкость характера. В юности она может быть сорванцом, но со временем превращается в целеустремленную, обаятельную и справедливую женщину.
Анна — «благодать» (иврит).
Самое популярное имя в мире. Девочка с этим именем с ранних лет отличается добротой, отзывчивостью и теплотой. В жизни ей помогают трудолюбие и умение слушать.
Анфиса — «цветущая» (греческий).
Нежная, красивая и чувственная, она остается недосягаемой для множества поклонников, но для своего избранника становится идеальной женой.
Ариадна — «верная в браке» (греческий).
На первый взгляд — скромная и застенчивая, но на самом деле — девушка с твердым характером, которая всегда умеет сказать «нет».
Валентина — «сильная» (латынь).
Так как это имя имеет мужской аналог, оно придает его обладательнице твердость, серьезность и самокритичность — качества, которые помогают ей добиться многого.
Валерия — «крепкая» (латынь).
Обладательница этого имени отличается выносливостью, стойкостью и природной силой.
Василиса — «царственная» (греческий).
Имя обладает мощной энергетикой, даря своей владелице благородные амбиции, упрямство и лидерские качества.
Вера, Надежда, Любовь
Энергетика этих имен кроется в их прямом значении.
Галина — «спокойствие» (греческий).
Несмотря на мягкое звучание, у этой женщины сильная воля. Она не реагирует на внешние раздражители, поэтому от нее не стоит ожидать скандалов.
Дарья — «побеждающая» (персидский).
Также переводится как «дарящая». Она становится мудрой женой и заботливой матерью.
Евгения — «благородная» (греческий).
Надежный друг и здравомыслящий человек.
Екатерина — «чистая» (греческий).
Прямолинейная, умная, трудолюбивая, напористая и всегда любимая мужем.
Елена — «факел» (греческий).
Солнечная энергетика этого имени наделяет женщину способностью влиять на людей, увлекая их за собой.
Зоя — «жизнь» (греческий).
Романтичная и наивная, она смотрит на мир с оптимизмом.
Ирина — «мир» (греческий).
Коммуникабельная, властная, сильная и умеющая добиваться своих целей.
Кира — «госпожа» (греческий), «солнце» (персидский).
Независима, предъявляет высокие требования к себе и окружающим.
Лариса — «чайка» (греческий).
Обладательницы этого имени часто любят путешествовать и обладают даром убеждения.
Людмила — «милая людям» (славянский).
Умна, интуитивна, милосердна.
Маргарита — «жемчужина» (греческий).
Сильная личность и прирожденный лидер.
Марина — «морская» (латынь).
Таинственная, обворожительная, покоряющая мужские сердца.
Мария — «госпожа» (иврит).
Обладает удивительным магнетизмом и природным шармом.
Наталья — «родная» (латынь).
Веселая, любит путешествовать, обладает прекрасным чувством юмора.
Ника — «победа» (греческий).
Имя древнегреческой богини победы. Лидер по натуре.
Ольга — «солнечная, хорошая» (славянский).
Умна, работоспособна, обладает высокой силой воли.
Светлана (Фотиния) — «светлая» (славянский).
Чистая душой, искренняя и добрая.
София — «мудрость» (греческий).
Сильная личность, обладающая глобальным мышлением.
Татьяна — «устроительница» (греческий).
Практичная, самодостаточная, стремится изменить мир к лучшему.