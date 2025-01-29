Названы женские имена, которые благословили ангелы

Имя, данное при рождении, — это не просто сочетание звуков, а настоящий талисман, который сопровождает человека всю жизнь, помогает и направляет. Некоторые имена словно наполнены особыми флюидами: в них заложен глубокий смысл, который определяет судьбу женщины и ее предназначение, пишет портал theday.ru.

Хотите, чтобы ваша дочь всегда достигала своих целей? Назовите ее Анисия — это имя в переводе с греческого означает «успех». Оно словно убирает преграды с жизненного пути. Если же вам важно, чтобы девочка выросла настоящей принцессой, выберите имя Евстолия, что означает «хорошо одетая». Владелица этого имени никогда не будет нуждаться ни в уюте, ни в тепле, ни в достойном окружении.

А вот Трифена, что в переводе с греческого значит «роскошно живущая», будет обладать не только завидным гардеробом, но и обеспеченной жизнью. Настоящая мечта родителей — назвать дочь Нунехией, ведь это имя означает «обладающая умом».

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Кстати, имя Фекла вовсе не связано с нелепостью и неопрятностью, как это принято считать. Напротив, его обладательницы счастливы, удачливы и во всем успешны, ведь значение имени — «совершенная».

Если же Фавста (в переводе с латыни — «счастливая») кажется вам слишком редким вариантом, можно обратить внимание и на более привычные православные имена.

Женские имена, которые благословили ангелы

Алевтина — «сильная» (латынь).

Эта женщина чувствует себя увереннее в мужском обществе, чем в женском, любит доминировать. Самостоятельность, решительность и лидерские качества помогают ей добиться успеха в любой сфере.

Александра — «мужественная» (греческий).

Обладательница этого имени с детства демонстрирует стойкость характера. В юности она может быть сорванцом, но со временем превращается в целеустремленную, обаятельную и справедливую женщину.

Анна — «благодать» (иврит).

Самое популярное имя в мире. Девочка с этим именем с ранних лет отличается добротой, отзывчивостью и теплотой. В жизни ей помогают трудолюбие и умение слушать.

Анфиса — «цветущая» (греческий).

Нежная, красивая и чувственная, она остается недосягаемой для множества поклонников, но для своего избранника становится идеальной женой.

Ариадна — «верная в браке» (греческий).

На первый взгляд — скромная и застенчивая, но на самом деле — девушка с твердым характером, которая всегда умеет сказать «нет».

Валентина — «сильная» (латынь).

Так как это имя имеет мужской аналог, оно придает его обладательнице твердость, серьезность и самокритичность — качества, которые помогают ей добиться многого.

Валерия — «крепкая» (латынь).

Обладательница этого имени отличается выносливостью, стойкостью и природной силой.

Василиса — «царственная» (греческий).

Имя обладает мощной энергетикой, даря своей владелице благородные амбиции, упрямство и лидерские качества.

Вера, Надежда, Любовь

Энергетика этих имен кроется в их прямом значении.

Галина — «спокойствие» (греческий).

Несмотря на мягкое звучание, у этой женщины сильная воля. Она не реагирует на внешние раздражители, поэтому от нее не стоит ожидать скандалов.

Дарья — «побеждающая» (персидский).

Также переводится как «дарящая». Она становится мудрой женой и заботливой матерью.

Евгения — «благородная» (греческий).

Надежный друг и здравомыслящий человек.

Екатерина — «чистая» (греческий).

Прямолинейная, умная, трудолюбивая, напористая и всегда любимая мужем.

Елена — «факел» (греческий).

Солнечная энергетика этого имени наделяет женщину способностью влиять на людей, увлекая их за собой.

Зоя — «жизнь» (греческий).

Романтичная и наивная, она смотрит на мир с оптимизмом.

Ирина — «мир» (греческий).

Коммуникабельная, властная, сильная и умеющая добиваться своих целей.

Кира — «госпожа» (греческий), «солнце» (персидский).

Независима, предъявляет высокие требования к себе и окружающим.

Лариса — «чайка» (греческий).

Обладательницы этого имени часто любят путешествовать и обладают даром убеждения.

Людмила — «милая людям» (славянский).

Умна, интуитивна, милосердна.

Маргарита — «жемчужина» (греческий).

Сильная личность и прирожденный лидер.

Марина — «морская» (латынь).

Таинственная, обворожительная, покоряющая мужские сердца.

Мария — «госпожа» (иврит).

Обладает удивительным магнетизмом и природным шармом.

Наталья — «родная» (латынь).

Веселая, любит путешествовать, обладает прекрасным чувством юмора.

Ника — «победа» (греческий).

Имя древнегреческой богини победы. Лидер по натуре.

Ольга — «солнечная, хорошая» (славянский).

Умна, работоспособна, обладает высокой силой воли.

Светлана (Фотиния) — «светлая» (славянский).

Чистая душой, искренняя и добрая.

София — «мудрость» (греческий).

Сильная личность, обладающая глобальным мышлением.

Татьяна — «устроительница» (греческий).

Практичная, самодостаточная, стремится изменить мир к лучшему.