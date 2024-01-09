Названы три причины ДТП с 50 автомобилями на трассе М-11 «Нева»

Следователи назвали предварительные причины массовой аварии на 526-м километре трассы М-11 «Нева», пишет МК.

Инцидент произошел накануне днем в Новгородской области. Столкнулись примерно 50 автомобилей. Известно о четырех погибших, в том числе одном ребенке.

Как предположили в СК, авария могла случиться из-за сложных погодных условий после снегопада и плохо расчищенной дороги. Автомобилисты же считают, что авто могли столкнуться из-за несоблюдения кем-то скоростного режима.

Следователи организовали проверку по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».