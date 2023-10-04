Названы адреса электрозаправочных станций в Рязани

МУП РГРЭС перечислило адреса, где установлены электрозаправочные станции для автомобилей в Рязани. В организации отметили, что осуществили технологическое присоединение четырёх ЭЗС в областном центре.

В Рязани «быстрые» зарядные станции для электрокаров находятся по адресам:

ул.Советской Армии д.28/7;

ул.Советской Армии д.7;

ул.Тимакова напротив д.26;

пл.50-летия Октября, рядом с церковью Иоанна Кронштадтского.

Сообщается, что установка ЭЗС будет продолжена, так как Рязанская область по предложению аппарата правительства России стала пилотным регионом для установки электрозаправочных станций в 2023 и 2024 годах.