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Суббота, 10 июля, 2021
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Назван срок завершения строительства Музейного центра в Рязани

7info
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Строительно-монтажные работы в Музейном центре Рязани завершатся в 4 квартале 2021 года. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщили представители регионального министерства культуры.

Здание на улице Соборной строится с 2015 года. Проект финансирует федеральный бюджет. Срок сдачи объекта неоднократно переносился, выделялись дополнительные средства. В новое здание переедут экспозиции музея-заповедника Рязанский кремль, помещения которого передадут Русской православной церкви.

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