Назначена доследственная проверка по факту гибели девочки в Сасове

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Сасовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку по факту гибели 12-летней девочки в реке Цна.

Из воды тело ребёнка подняли 19 июня. По имеющейся информации, 10-летний мальчик и 12-летняя девочка купались без присмотра взрослых в месте, необорудованном для этого. Мальчик начал тонуть, девочка попыталась удержать его на плаву. Она успела передать приятеля подоспевшему на помощь взрослому, однако саму её спасти не удалось.

Следователями проводятся процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее стали известны подробности трагедии.