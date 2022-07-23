Наталья Епихина прокомментировала информацию о плохих условиях в рязанских ПВР

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области прокомментировала информацию о плохих условиях в пунктах временного размещения в Рязани.

В одном из СМИ вышла статья о плохих условиях размещения людей, прибывших из ЛНР, ДНР и Украины.

Обвинения серьезные: плохие условия содержания, некачественное и недостаточное питание, нет лекарств, питьевой водой, плата за фотографии на документы и другие.

Вчера утром я посетила ПВР «Золотая миля». 13 июля мы работали там с проектом «Правовой поезд». Большая команда экспертов отвечала на общие вопросы жителей ПВР, работали с адресными обращениями. Об этом был мой пост от 19 июля 2022 года. Поэтом у была удивлена информацией в этой статье.

В ПВР «Золотая миля» на встречу пришли около 80 человек. Общались около трех часов. За это время обсудили много вопросов. Не в моих правилах кого-то оправдывать и выгораживать, особенно когда права людей нарушают, поэтому постараюсь ответить на вопросы конкретными фактами и результатами проверки.

Плохое питание. ПВР в г. Рязани обеспечивает питанием МП «Детское питание». В начале июня предприятие проверили Прокуратура Рязанской области совместно Роспотребнадзором. Я также побывала на предприятии (мой пост от 1 июля).

Из всех присутствующих на встрече только 6 человек не удовлетворены качеством питания. При детальном рассмотрении вопроса выяснилось, что не нравятся котлеты, гуляш, «фрукты — только яблоки и киви», омлеты по утрам, а «ребенок ест только каши».

По результатам проведенной мною проверки 27 июня, отмечу, что МП «Детское питание» ежедневно готовит еду для 40 тыс. человек. Весь процесс приготовления пищи производится по стандартам школьного питания, то есть все блюда готовятся на пару, кроме первых блюд. Закупки продуктов для приготовления блюд производится ежедневно у проверенных поставщиков, которые выиграли конкурс в соответствии с ФЗ-48.

Все присутствующие отметили, что жаренные котлеты значительно вкуснее паровых. Возможно из-за этого и недовольство котлетами. Блюда готовятся по 14-дневному меню. Кроме того, специально для жителей ПВР есть отдельное меню для людей с сахарным диабетом. К сожалению, индивидуально приготовить пищу для каждого жителя невозможно (это про омлеты). Были отдельные жалобы на недосоленные блюда или с малым количеством масла. Но, на каждом столе в столовой стоит соль, есть масло, которое при желании можно добавить.

С сезонными фруктами значительно сложнее. Все поставки продуктов осуществляется в строгом соответствии с ФЗ-48. Любой новый продукт, требует дополнительно проведение конкурсных процедур. Пока пройдет конкурс, сезонные фрукты будут уже другие.

Договорились, что активные жители ПВР посетят со мной МП «Детское питание» и посмотрят процесс приготовления пищи.

Дождалась обеда в ПВР. Вместе с жителями посмотрели привезенную в термосах пищу. Суп рассольник с курицей, картофельное пюре с сарделькой, салат «Весенний» (огурцы, редис, яйцо, зелень), компот. Порции большие, остаются порции и на «добавку».

Обеспечение лекарствами. Лекарства выдаются строго по назначениям врача. Считаю это правильным. Бесконтрольный прием лекарств опасен. Всего приобретено лекарств на 200 894 руб. В том числе для мальчика с эпилепсией, которому лекарства приобретаются в соответствии с рецептами. Только за июнь мамой получены лекарства по 6 рецептам.

Обеспечение моющими средствами, средствами гигиены. Именно этот вопрос был единственным во время работы «Правового поезда». Его с ПВР решили в тот же день. Средства выдаются ежедневно через «старшего по этажу». Дополнительно по запросу.

Вода. В столовой стоит большое количество питьевой воды в 19-литровых бутылках. Жильцы жалуются, что не всегда есть люди, которые могут установить бутыль кулер. Этот вопрос разрешился сам собой. Мужчины, проживающие в ПВР, взяли эту обязанность на себя.

Платные фотографии и платные услуги. На встрече все жители ПВР опровергли взимание денег за фотографии, перевод документов и отсутствие платы администрации за что-либо. Сообщили, что 20.07 сфотографировались на документы 35 человек совершенно бесплатно.

Нотариальная Палата Рязанской области приняла решение с первого дня работы с эвакуированными гражданами оказывать безвозмездное нотариальное заверение всех необходимых документов для получения статуса «временного убежища», гражданства РФ и т. д. На сегодняшний день совершенно около 2 млн. нотариальных действий на сумму более 1 миллиона рублей.

медицинский осмотр, необходимый для получения статуса «временное убежище», по решению Правительства Рязанской области проводится бесплатно (средняя стоимость 5 тыс. рублей). Рязанская область одна из немногих областей, которая приняла решение о бесплатном медицинском осмотре.

Условия проживания. По приглашению жителей осмотрела несколько жилых комнат. ПВР «Золотая миля» — это частная гостиница. Комфортабельные гостиничные номера. В каждом номере туалет с душевой кабиной, холодильник. В номерах живут семьями. На этаже игровые комнаты для детей, широкие коридоры, аквариумы.

Одним из пожеланий ко мне было «не переселять в другой ПВР», так как в «Золотой миле» комфортно. Дети устроены в детский сад и школы, многие люди работают. Это показатель того, что людям комфортно в этом ПВР.

Есть жалобы на шум в ночное время и пьянство некоторых жителей ПВР. Этот вопрос решается администрацией ПВР совместно с полицией.

Ко мне подошли женщины, которые написали обращение. Увидев статью с жалобой на работу ПВР, они возмущены тем, что их обманули и использовали их подписи в чьих-то интересах. Они жаловались на питание (п.1), а текст обращения в статье совсем другой. Просят написать опровержение.

Отдельно хочу сказать о том, что такие «жалобы» и их массовое распространение в СМИ наносит серьезный удар по работе всех сотрудников ПВР, министерств и ведомств, волонтеров. Рязанская область одна из первых приняла людей, эвакуированных из ЛНР, ДНР и Украины. Создала все условия для комфортного проживания, для того чтобы люди отогрелись душой, почувствовали заботу и внимание. Все рязанцы объединились, оказывая благотворительную и волонтерскую помощь прибывшим к нам людям.

Эта статья нивелирует работу многих людей. Особенно тех, которые работают в ПВР. Они буквально «живут» на работе, оставаясь сверхурочно, оказывая помощь помимо своих должностных обязанностей. От таких заявлений «опускаются руки». Когда делаешь доброе дело, помогаешь людям по велению сердца тяжело слышать подобные обвинения. Надеюсь, мой пост хотя бы немного восстановит справедливость по отношению к людям, которые работают и помогают прибывшим людям из ЛНР, ДНР и Украины.