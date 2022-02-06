Наталь Епихина решает вопрос строительства школы в Агро-Пустыне

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина обсудила с жителями Агро-Пустыни вопрос строительства школы. Об этом она написала ВКонтакте.

Необычная встреча прошла с жителями села Агро-Пустынь (Аграфенина Пустынь).

Необычна она уже тем, что прошла не в клубе или школе, а в Покровском храме. В большом, быстро застраиваемом селе, в 15 км от Рязани, ни клуба, ни школы в селе нет.

Реклама

Тема встречи — строительство школы в Агро-Пустыне, вместо сгоревшей начальной школы в ноябре 2021 года. . В одном здании со школой были библиотека и администрация. Когда я узнала историю школы, то поняла, что встреча в храме была не случайна.

Дело в том, что Покровский храм и сгоревшая школа тесно связана с именем отца Афанасия (Арбекова) — удивительного человека, педагога, священника, служившего на приходе села Аграфенина Пустынь более 50-ти лет. Школа (в 1874 году) и храм (в 1891 году) были построены благодаря отцу Афанасию.

До ноября 2021 года в начальной школе училось около 30 детей. Пожар в школе объединил жителей. На встрече активные жители села вместе с отцом Дмитрием с болью и недоумением утверждали, что с. Агро-Пустыне нужна не начальная, а средняя общеобразовательная школа и желающих учиться в ней учеников уже более 150 человек.

Официальная статистика не отражает истинной картины. Количество домовладений, численность жителей значительно превышает официальную статистику. На данный момент жители направили более 150 обращений в мой адрес с просьбой защитить их конституционное право на общедоступное и бесплатное образование.

Направила ряд запросов, запланировала встречи с заинтересованными лицами. Одно из ближайших заседаний Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Рязанской области будет посвящено строительству школы в с. Агро-Пустынь. По итогам подготовлю Заключение. Вопрос решается по поручению губернатора Рязанской области Н. В. Любимова, буду держать вас в курсе.