Народный праздник Фокин день 5 октября: почему нужно бояться сегодня ветров?

5 октября в народном календаре Фокин день. В эту дату наши предки опасались ветров. Считалось, что они приносят болезни и несчастья. Кроме того, по ветру гадали. По его направлению можно было предсказать погоду на будущую зиму.

Что нельзя и что нужно делать в Фокин день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 5 октября

Не к добру – встретить в лесу старика с лукошком. Бытует мнение, что сам леший оборачивается в человека и бродит по своим владениям. Чтобы не стать его жертвой, нужно немедленно покинуть лес.

Не стоит сегодня есть рыбу. А ещë лучше не ходить на рыбалку и не покупать рыбу в магазине. Можно навлечь на себя несчастья.

Откажитесь от шумных посиделок. Они, скорее всего, закончатся крупной ссорой.

Сегодня необходимо следить за ветром. Если он тихий и тëплый – зима будет мягкой. Если сильным и холодным – ожидаются суровые морозы.

5 октября наши пращуры чтили осину. Из неё изготавливали обереги в виде крестов и расставляли по дому. Считалось, что они могут уберечь человека от хворей и напастей.

Есть запрет на сжигание листвы в Фокин день. Чтобы не случилось большой трагедии, лучше отложить эту затею на другую дату.

Народные приметы 5 октября

Если не опал ещё лист берëзовый, зима начнётся нескоро;

Если черëмуха и клëн потеряли листву, на Покров будут сильные заморозки;

Сильный туман утром сулит большие снега зимой;

Если на деревьях много шишек, будет следующий год плодородными.

5 октября именины отмечают Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Пётр, Прасковья.

Сны в ночь на 5 октября рассказывают о том, как преодолеть препятствия, стоящие на пути к цели. При этом можно «настроить» сон на решение конкретных задач.