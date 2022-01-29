Народные приметы 30 января: что нельзя и нужно делать в день Антона Перезимника

30 января православная церковь вспоминает преподобного Антония Черноозёрского, основателя Новгородского монастыря. В народной традиции этот день называют Антоном Перезимником.

Наши предки говорили: Антонина – зимы половина. С какими приметами связан этот праздник? Что можно и что нельзя делать сегодня?

Традиции и запреты 30 января

Традиционно сегодня проверяют запасы корма и зёрна. К этому времени старались оставить минимум половину запасов. Если же запасов почти нет, то люди старались экономить.

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Существовала традиция выходить утро рано из дома и оставлять под крыльцом мешок с зерном. Он защищал дом от влияния нечистых сил.

30 января ни в коем случае нельзя лгать, в противном случае слова сказанная неправда может обернуться против вас.

Народные приметы 30 января

Перезимник обнадёжит, обтеплит, а потом обманет — всё морозом стянет.

Хитёр Антон со всех сторон.Не верь теплу на Антона — морозно будет.