Народные приметы 21 августа: что нельзя и что нужно делать в Миронов день

День 21 августа отмечен в народном календаре как Мирон-Ветрогон. Наши предки-славяне поклонялись в этот день Стрибогу, который властвовал над ветрами. Считалось, что с этого времени начинает дуть холодный ветер, и наступает осень.
Что нельзя и что нужно делать в Миронов день? Какие традиции и приметы помогут предсказать погоду и судьбу?
Традиции и запреты 21 августа
По сегодняшнему дню предсказывали погоду на зиму. Если на Мирона-Ветрогона сыро и промозгло, ждали суровую зиму. Если погода тëплая и солнечная, жали зиму снежную, но мягкую.
Девушки 21 августа выходили в поля, чтобы гадать по ветру. Нужно было загадать желание, прыгнуть на тропинку. Если в этот момент тебя обдаëт порывом ветра, загаданное сбудется.
На Мирона-Ветрогона не стоит закатывать шумные гулянки. Считалось, что праздное веселье может навлечь на нарушивших запрет болезни.
Не подбирайте 21 августа монеты, купюры, драгоценности и другие вещи. Наши предки верили, что в Миронов день в пыли водится нечистая сила. С ней можно было принести в дом беды и несчастья.
На Мирона-Ветрогона нельзя открывать дома окна. Ветер может выдуть из жилища светлые силы и занести тëмные.
Народные приметы 21 августа
- Если в лесах много ягод – следующий год будет урожайным;
- Душный и влажный день сулит тëплую осень;
- Рябина сильно покраснела к ночным заморозкам;
- Если по утру на траве появился иней, в будущем году зерно не уродится.