Народные приметы 21 августа: что нельзя и что нужно делать в Миронов день

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День 21 августа отмечен в народном календаре как Мирон-Ветрогон. Наши предки-славяне поклонялись в этот день Стрибогу, который властвовал над ветрами. Считалось, что с этого времени начинает дуть холодный ветер, и наступает осень.

Что нельзя и что нужно делать в Миронов день? Какие традиции и приметы помогут предсказать погоду и судьбу?

Традиции и запреты 21 августа

По сегодняшнему дню предсказывали погоду на зиму. Если на Мирона-Ветрогона сыро и промозгло, ждали суровую зиму. Если погода тëплая и солнечная, жали зиму снежную, но мягкую.

Девушки 21 августа выходили в поля, чтобы гадать по ветру. Нужно было загадать желание, прыгнуть на тропинку. Если в этот момент тебя обдаëт порывом ветра, загаданное сбудется.

На Мирона-Ветрогона не стоит закатывать шумные гулянки. Считалось, что праздное веселье может навлечь на нарушивших запрет болезни.

Не подбирайте 21 августа монеты, купюры, драгоценности и другие вещи. Наши предки верили, что в Миронов день в пыли водится нечистая сила. С ней можно было принести в дом беды и несчастья.

На Мирона-Ветрогона нельзя открывать дома окна. Ветер может выдуть из жилища светлые силы и занести тëмные.

Народные приметы 21 августа

Если в лесах много ягод – следующий год будет урожайным;

Душный и влажный день сулит тëплую осень;

Рябина сильно покраснела к ночным заморозкам;