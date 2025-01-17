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Фото: ГТРК «Ока»
Общество

Напротив Кремлёвского вала в Рязани строят жилой дом

Алексей Самохин

В Рязани напротив Кремлёвского вала строят жилой дом, сообщает ГТРК «Ока».

Железобетонная конструкция в охранной зоне Кремля вызывает вопросы у горожан, отмечают журналисты. Застройка на этой территории регламентируется сразу четырьмя приказами и постановлениями регионального уровня.

В Госинспекции по охране объектов культурного наследия автору сюжета не ответили, кто строит дом и какие ограничения существуют для этого места.

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В администрации Рязани сообщили, что земельный участок предназначен для строительства индивидуального жилого дома, земля находится в собственности у физического лица.

Чтобы возвести строение, разрешение на строительство не требуется. 24 декабря прошлого года на участке был официально зарегистрирован жилой дом.

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© Информационное агентство 7info

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