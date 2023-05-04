«Налоговый сюрприз» ждёт пенсионеров России: какие изменения могут вступить в силу?

Госдума РФ может подготовить «налоговый сюрприз» для работающих пенсионеров уже в этом году. Ряд депутатов выступили за то, чтобы освободить их от налогообложения.

Предлагаемые в налоговое законодательство поправки в случае их принятия могут освободить от налогов доходы пенсионеров, которые осуществляют трудовую деятельность по договору. Правда, есть одно условие: выплаты работающим пенсионерам, на которых может распространиться льготы, не должны превышать 700 тысяч рублей.

— У государства, безусловно, есть средства, чтобы не брать НДФЛ с работающих пенсионеров. В стране, по данным статистики, таких чуть более восьми миллионов человек. И федеральный бюджет не обеднеет, — цитирует издание Life депутата ГД РФ Алексея Журавлева.

Авторы инициативы также отмечают, что возможная льгота не будет распространятся на граждан, имеющих статус ИП, а также на самозанятых. Будут ли приняты в дальнейшем поправки, пока неизвестно. Правительство РФ инициативу не поддержало, аргумент следующий: у пенсионеров и много льгот и возможностей получить помощь от государства.

При этом налоговые послабления для работающих пенсионеров в этом году всё-таки могут быть приняты, убеждена экономист Татьяна Упир. Но они вряд ли будут выражены в полной отмене налогообложения.