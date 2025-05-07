Наказана женщина, ездившая на машине с матерными наклейками

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности водителя автомобиля, на кузове которого были наклейки с нецензурными словами. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Во время мониторинга СМИ и Интернета сотрудники полиции обнаружили в соцсетях публикацию от жителя Новокузнецка, возмущённого тем, что по городу ездит автомобиль с нецензурными надписями на кузове. В сообщении также была прикреплена фотография автомобиля марки Honda Fit.

Полиция провела проверку, в ходе которой информация подтвердилась. С помощью системы «Паутина» инспекторы ГИБДД установили местонахождение машины и направили туда ближайший патруль.

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Автомобиль был остановлен на улице Транспортной за езду без включённых фар. За рулём находилась 41-летняя местная жительница. По её словам, наклейки с нецензурными словами ради шутки приклеил её супруг.

Сотрудники ГИБДД составили на женщину протокол по статье 12.20 КоАП РФ за нарушение правил пользования световыми приборами. Штраф по этой статье составляет 500 рублей. Кроме того, женщину доставили в отдел полиции. Участковый отдела полиции «Левобережный» составил на неё протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Суд назначил ей административный штраф в размере 1 000 рублей.