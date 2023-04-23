Найден воронежец, угрожавший депутату Рымарю и назвавший его «мусорилой»

Правоохранители установили личность прохожего, который угрожал воронежскому депутату Артему Рымарю, сообщил портал «Мое Онлайн!».

Ранее неизвестный подошел к парламентарию на улице, начала оскорблять его и назвал «мусорилой». Выяснилось, что злоумышленник — 39-летний житель Березки Алексей С.

«Мотив его — нелюбовь к сотрудникам правоохранительных органов, к коим он причисляет и меня, хотя я и отношусь к разряду бывших», — пояснил Рымарь.

Агрессивного воронежца смогли найти благодаря системе «Безопасный город».