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Пятница, 25 марта, 2022

Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей

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Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей

Александр Ильин

Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей. Подать заявку на участие может любой классный руководитель РФ с опытом работы в школе. Также в этом году принять участие в отборочном конкурсе могут кураторы групп СПО.

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Отбор участников во II ВФКР будет состоять из трёх этапов: онлайн-тестирование по основам педагогики, онлайн-решение задач по тематике классного руководства и предоставление видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме. Специально для этого организаторы ФКР разработали мини-приложение ВКонтакте.

Желающих принять участие приглашают заполнить анкету и зарегистрироваться как участник. О старте первого отборочного этапа участники получат дополнительные уведомления, также следить за новостями наборной кампании можно в сообществе ФКР ВКонтакте.

Среди целей проведения форума — развитие профессионального сообщества классных руководителей страны, ориентированного на воспитание подрастающего поколения на традиционных ценностях.

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Участников форума ждут насыщенные образовательные, дискуссионные и культурные программы. Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным опытом.

II Всероссийский форум классных руководителей запланирован на октябрь 2022 года в Москве. Проезд, проживание и питание очных участников оплачивает принимающая сторона.

Напомним, что 9–10 октября 2021 года в Москве состоялся Первый всероссийский форум классных руководителей. Он собрал 1 000 участников из 85 регионов страны. На протяжении двух дней учителя разговаривали на круглых столах, искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики, обменивались опытом, общались с партнёрами ярмарки образовательных возможностей. По их словам, одна из главных особенностей форума — возможность прямого диалога с теми, кто определяет траектории развития образования, и шанс быть услышанными.

Также более 50 000 педагогов присоединились к мероприятию онлайн, зарегистрировавшись на сайте, а всего трансляции круглых столов и мероприятий форума собрали ВКонтакте около пяти миллионов просмотров.

По итогам форума был принят меморандум, в создании которого приняли участие и сами педагоги. Многие тезисы проекта обсуждались как на форуме, так и в чатах участников.

Очные и заочные участники форума, активные классные руководители объединились в сообществе ФКР ВКонтакте (vk.com/app8088836). Сейчас оно насчитывает более 23 тыс. участников. Ежедневно учителя обсуждают актуальные вопросы воспитания и педагогики, регулярно в сообществе проходят прямые эфиры с приглашением профильных экспертов, конкурсы и мероприятия, полезные для работы классного руководителя.

Выдержка из меморандума Первого ФКР: «Педагогический коллектив школы обеспечивает достижение целей личностного развития и воспитания в рамках реализации основной образовательной программы.

Работая в сплочённой команде, её члены приобретают уверенность в правильности принятых решений, единстве позиций и мнений при многообразии форм реализации; поддержку коллег при выборе траекторий достижения результатов; чувство сопричастности к большому и важному делу — обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Совместная разработка и реализация программы воспитания общеобразовательной организации, особенно в части её уклада, обеспечивает преемственность воспитательных основ не только при переходе с одного уровня образования на другой, но и при освоении детьми разных предметов с разными преподавателями или при смене классного руководителя, а также при получении дополнительного образования и участии в деятельности общественных объединений».

Форум проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента РФ В. В. Путина. Организационную поддержку оказывает Фонд развития новых форм образования.

Комментарий

Елена Мальчикова, учитель рязанского лицея №52, участник I Всероссийского форума классных руководителей:

«Приняв участие в I Всероссийском форуме классных руководителей, я открыла для себя новые пути для развития именно в области руководства классами. Большую роль сыграли выступления экспертов, а также приглашённых гостей из разных сфер – спортсменов, победителей конкурсов, телеведущих. Кроме того, с коллегами из других регионов у нас образовалось своё сообщество. Мы дружим, а наша дружба воплощается в совместных проектах.

Желание участвовать во II форуме возникло сразу же, как я увидела старт приёма заявок. Хочется снова встретиться с коллегами и сравнить себя с собой прошлогодней, увидеть, чего мы добились за год и поделиться новыми идеями на будущее

Советую всем коллегам не думать, заполнять анкету и пытаться пробиться в участники, потому что это уникальный опыт, заряд энергией на год вперёд.

Всё же классный руководитель – это уникальный человек. Это не просто учитель, а тот, кто должен стать другом, маяком для своих учеников. Потому нужно стремиться к самосовершенствованию, быть мобильным, активным и даже в какой-то степени бесстрашным. Участие в подобных событиях как раз даёт толчок к развитию».

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