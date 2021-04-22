Начальник рязанской Госавтоинспекции рассказал, как улучшить культуру вождения

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Гостем утреннего шоу на радиостанции «ТКР ФМ» стал начальник управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области, полковник полиции Сергей Романов. Одной из тем, поднятых слушателями, стал вопрос культуры вождения в Рязани.

Романов согласился, что она достаточно низкая. В Рязанской области много случаев пьяной езды за рулём, водители зачастую не пропускают пешеходов, мешают другим участникам движения.

По словам полковника, повысить культуру вождения можно только с помощью комплексного подхода. Необходимо улучшить обучение в автошколах, улучшить дороги. Обучать правилам поведения на дороге необходимо с детства. Рязанская Госавтоинспекция этим активно занимается.