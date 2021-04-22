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Четверг, 22 апреля, 2021
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Начальник рязанской Госавтоинспекции рассказал, как улучшить культуру вождения

7info
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Гостем утреннего шоу на радиостанции «ТКР ФМ» стал начальник управления ГИБДД УМВД России по Рязанской области, полковник полиции Сергей Романов. Одной из тем, поднятых слушателями, стал вопрос культуры вождения в Рязани.

Романов согласился, что она достаточно низкая. В Рязанской области много случаев пьяной езды за рулём, водители зачастую не пропускают пешеходов, мешают другим участникам движения. 

По словам полковника, повысить культуру вождения можно только с помощью комплексного подхода. Необходимо улучшить обучение в автошколах, улучшить дороги. Обучать правилам поведения на дороге необходимо с детства. Рязанская Госавтоинспекция этим активно занимается. 

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