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Суббота, 21 августа, 2021
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Начальник Госинспекции по охране культурного наследия Рязанской области ушёл с поста

7info
Начальник Госинспекции по охране культурного наследия Рязанской области ушёл с поста
Денис Зайцев, фото с сайта "Новой газеты"

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Денис Зайцев, возглавлявший Госинспекцию по охране культурного наследия Рязанской области почти четыре года, увольняется. Об этом, со ссылкой на осведомлённый источник, сообщает «Новая газета Рязань».

Зайцев приехал в Рязань из Москвы, некоторое время курировал охрану объектов культурного наследия в областном минкульте. В 2013 году уволился. После прихода в регион губернатора Николая Любимова возглавил созданную Госинспекцию по охране культурного наследия.

Официальной информации об отставке чиновника на данный момент нет.

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