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Понедельник, 7 июня, 2021
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На ярмарках выходного дня рязанцы приобрели 9 тонн мяса

7info7
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В выходные очередной раз прошли ярмарки выходного дня. Сайт регионального правительства сообщил о том, каким товарам рязанцы отдавали предпочтение.

5 июня свою продукцию представили более 160 рязанских производителейю. Рязанцы приобрели 9 тонн мяса и мясных полуфабрикатов, более 7 тонн молока, 5 тонн хлеба, 0,5 тонн мёда и продуктов пчеловодства, 3 тонны овощей, 0,2 тонны яблок и груш.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 12 мая на площадках, расположенных в районе Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».

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