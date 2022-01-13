На водоёмах Рязанской области измерили толщину льда

Сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области измерили толщину льда на водоёмах региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Опубликованный список актуален на 13 января 2022 года.
- Озеро Старая Тишь – 12 см.
- Озеро Долгое – 12 см.
- Озеро Казарское – 11 см.
- Река Солотчинская старица – 10 см.
- Карьер Борки-1 – 10 см.
- Карьер Борки-2 – 11 см.
- Карьер Борки-3 – 12 см.
- Затон Борковской р. Ока – 7 см.
- Озеро Велье – 12 см.
- Озеро Селянское – 12 см.
- Озеро Маринка – 12 см.
- Затон Дядьковский р. Ока – 11 см.
- Озеро Прыщино – 10 см.
- Пронское водохранилище р. Проня – 9 см.
- Старица Перьинская р. Ока – 15-20 см.
- Старица р. Ока Ибедрус – 15-20 см.
- Старица Поповская р. Ока – 15-20 см.
- Затон Пёт р. Ока – 15-20 см.
- Затон Тащенский р. Ока – 15-20 см.
- Затон Рубецкое р. Ока – 15-20 см.
- Старица р.Ока – 15-20 см.
- Затон Ситниковский р. Ока – 15-20 см.
- Река Ока (г. Касимов) – 15-20 см.
- Озеро Белое – 18 см.
- Река Пра (г. Спас-Клепики) – 15 см.
- Озеро Великое – 20 см.
- Озеро Лебидиное – 25 см.
- Река Цна (с. Ямбирино) – 19 см.
- Река Цна (с. Конобеево) – 18 см.
- озеро Сельное – 20 см.
- озеро Развань – 20 см.
- озеро Петровическое – 20 см.
- озеро Лакаш – 20 см.
- старица Киструсская р. Ока – 10 см.
- озеро Долгое – 20 см.
- затон Спасский р. Ока – 20 см.
- озеро Большое – 20 см.
- озеро Глубокое – 20 см.
- озеро Уродовское – 20 см.
- озеро Лужное – 20 см.
- озеро Студенец – 20 см.
- озеро Боброво – 20 см.
- затон Чернышиха р. Ока – 27 см.
- затон Дубровский р. Ока – 28 см.
- старица Ниверха р. Ока – 18-26 см.
- старица р.Ока затон Ключ – 20-27 см.
- река Пара (п. Красный холм) – 20 см.
- затон Курово р. Ока – 18-26 см.