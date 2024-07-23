На Урале пожаловались на отдыхавших обнаженными мужчин

Жители одного из сел в Свердловской области пожаловались на разгульный отдых приезжих, которые сняли коттедж по соседству, пишет Е1.RU.

Сельчане рассказали, что отдыхающие ходили по участку голые и отказывались надевать трусы. При этом им сделали замечание за аморальное поведение, но это ни к чему не привело.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины стягивали друг с друга полотенца. При этом они выкрикивали оскорбления в адрес соседей, за всем этим наблюдали дети.

Спустя несколько часов один из местных жителей позвал «голышей» к забору, потребовал надеть трусы и «выйти на разговор». В итоге мужчины подрались на глазах у детей.

На место случившегося приехали сотрудники полиции, чем закончился конфликт не уточняется.