На Урале молодая мать подарила секс 14-летнему сыну подруги

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Нижнего Тагила, которая обвиняется в половом сношении с ребенком, пишет КП.

Инцидент произошел летом 2020 августа. По версии следствия, девушка на протяжении трех недель встречалась с сыном подруги в своей квартире. На момент совершения преступления мальчику было всего 13 лет.

Мать парня узнала обо всем лишь недавно и написала заявление в полицию. В последний раз любовники виделись в день рождения мальчика. По некоторым данным, первой о половой связи с женщиной узнала девушка подростка

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Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что у нее есть малолетний сын.