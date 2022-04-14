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Четверг, 14 апреля, 2022

На улице Ситниковской в Рязани фура протаранила автосервис

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На улице Ситниковской в Рязани фура протаранила автосервис

7info

Днём 14 апреля на улице Ситниковской Рязани фура протаранила автосервис «Луч». О ДТП сообщил пользователь группы ПУВР.

— Авария на Ситниковской, фура улетела в сервис «Луч», работают МЧС, скорые, — написал автор поста.

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В комментариях один из водителей рассказал, что в ДТП никто не погиб.

— Общался с сотрудниками сервиса, все живы, пострадали только авто и здание! — написал рязанец.

Официальная информация уточняется.

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