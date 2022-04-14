На улице Ситниковской в Рязани фура протаранила автосервис

Днём 14 апреля на улице Ситниковской Рязани фура протаранила автосервис «Луч». О ДТП сообщил пользователь группы ПУВР.
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В комментариях один из водителей рассказал, что в ДТП никто не погиб.
Официальная информация уточняется.
Днём 14 апреля на улице Ситниковской Рязани фура протаранила автосервис «Луч». О ДТП сообщил пользователь группы ПУВР.
В комментариях один из водителей рассказал, что в ДТП никто не погиб.
Официальная информация уточняется.
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