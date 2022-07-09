7info

На трассе Рязань — Скопин люди чудом остались живы в перевернувшейся легковушке

Автомобиль Chevrolet Lanos перевернулся на автодороге Рязань — Скопин 9 июля в 2 километрах от поворота на Новомичуринск, сообщил сайт ИД «Пресса».

По словам водителя, скорость на крутом поворота была около 100 километров в час. Машина пролетела через встречную полосу, оказалась в кювете, перевернулась. Люди буквально чудом остались живы.

В машине ехали трое граждан Узбекистана, работающих в Скопине. Мужчины направлялись в сторону Рязани.

Пассажира, находившегося н переднем сидении, увезла скорая помощь.

На трассе Рязань — Скопин люди чудом остались живы в перевернувшейся легковушке
На трассе Рязань — Скопин люди чудом остались живы в перевернувшейся легковушке
На трассе Рязань — Скопин люди чудом остались живы в перевернувшейся легковушке
На трассе Рязань — Скопин люди чудом остались живы в перевернувшейся легковушке
Фото: ИД «Пресса»
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7