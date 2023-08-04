На трассе Рязань – Пронск произошло серьезное ДТП

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественной церемонии открытия бюста Героя России, гвардии капитана ВДВ Алексея Сергеевича Курганова и новой электрической подстанции ПС 110 кВ «Развитие», названной в его честь.
Информация о том, что чеченцы из батальона «Ахмат Запад» выселили белгородку из ее дома в Дубовом, оказалась фейком, пишет «Бел.Ру».
Ранее сообщалось, что женщина попросила губернатора Вячеслава Гладкова помочь ей в сложившейся ситуации.
Журналисты издания выяснили, что в доме по адресу Парковая, 10 никто ни живет — здание только...
Из детского лагеря «Гренада» на Ставрополье госпитализировали 11-летнего мальчика, на которого напали подростки, пишет Readovka67.
По предварительной версии, ночью злоумышленники позвали его в туалет. Там один из них намочил полотенце, завязал узел и стал избивать мальчика.
«Из-за этого у него начались проблемы со зрением», – говорится в публикации.
Приятели держали...
Жительница Тульской области Татьяна Шуленина на ходу заменила водителя автобуса и спасла детей от жесткой, сообщил «Первый Тульский».
Инцидент произошел в июле, когда девять детей участников спецоперации ехали из летнего лагеря в Краснодарском крае. Во время дороги мужчине внезапно стало плохо, он потерял управление.
«Татьяна не растерялась и на...