В среду, 7 июля, на трассе М-5 в Рязани столкнулись Daewoo Nexia и мотоцикл BMW. Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Все произошло примерно в 16:30 на 203-м километре трассы М-5. По предварительной информации, 34-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia двигался со стороны Рязани в направлении Самары. В какой-то момент он начал разворачиваться, однако при маневре не предоставил преимущество мотоциклисту. Из-за этого BMW столкнулось с легковушкой.
По факту произошедшего проводится проверка.