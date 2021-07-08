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Четверг, 8 июля, 2021
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На трассе М-5 в Рязани столкнулись Daewoo Nexia и мотоцикл BMW

Елена Лобанова
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В среду, 7 июля, на трассе М-5 в Рязани столкнулись  Daewoo Nexia и мотоцикл BMW. Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Все произошло примерно в 16:30 на 203-м километре трассы М-5. По предварительной информации, 34-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia двигался со стороны Рязани в направлении Самары. В какой-то момент он начал разворачиваться, однако при маневре не предоставил преимущество мотоциклисту. Из-за этого BMW столкнулось с легковушкой. 

— В результате 37-летние водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы. Они обращались за медицинской помощью, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка. 

  • На трассе М-5 в Рязани столкнулись Daewoo Nexia и мотоцикл BMW
  • На трассе М-5 в Рязани столкнулись Daewoo Nexia и мотоцикл BMW
  • На трассе М-5 в Рязани столкнулись Daewoo Nexia и мотоцикл BMW
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