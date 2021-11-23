На трассах Р-132 и Р-22 в Рязанской области установили шесть светофоров

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград подвело итоги работы, направленной на снижение аварийности в Рязанской области.
Один из светофоров теперь регулирует порядок проезда транспорта на повороте к Скопину с федеральной трассы Р-22 «Каспий». Остальные пять — пешеходные и расположены на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» у Стенькина, Захарова, Стрелецких выселок и Макова. Устройства оборудованы кнопками вызова, голосовым помощником, который информирует пешеходов, когда лучше начать движение, и светодиодными лентами, дублирующими цвет сигнала, для дополнительного привлечения внимание водителей.
Помимо новых светофоров, рядом с 12 пешеходными переходами разместили новые дорожные знаки, в том числе на Г-образных опорах, предупреждающие водителей о приближении к «зебре»; установили информационные щиты и баннеры. На 269-м км трассы Р-22 «Каспий» (поворот на Скопин) устроили линию электроосвещения для обеспечения лучшей видимости перекрестка. На участках трасс с поворотами и спусками в проезжую часть вмонтировали свыше 500 светодиодных маячков: в темнее время суток или в непогоду, когда видимость снижена, мигающие устройства помогут водителям лучше различать границы проезжей части.
В ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2495 км федеральных автодорог в пяти регионах Российской Федерации, из них 237,470 км проходят по Рязанской области.