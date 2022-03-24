На Ставрополье нашли тело пропавшего после ссоры с отцом 15-летнего подростка

24 марта в лесополосе у села Казинка Шпаковского округа Ставропольского края обнаружили труп пропавшего два дня назад 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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Признаки насильственной смерти на теле школьника отсутствуют.

По факту происшествия следователи Шпаковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому краю проводят доследственную проверку. По результатам проведения всех проверочных мероприятий примется процессуальное решение.

Подросток пропал вечером 22 марта. После ссоры отцом мальчик ушёл с животноводческой фермы родителя в неизвестном направлении.