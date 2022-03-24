0.8 C
Рязань
Четверг, 24 марта, 2022

На Ставрополье нашли тело пропавшего после ссоры с отцом 15-летнего подростка

spot_img
На главнуюНовости мира

На Ставрополье нашли тело пропавшего после ссоры с отцом 15-летнего подростка

Александр Ильин
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

24 марта в лесополосе у села Казинка Шпаковского округа Ставропольского края обнаружили труп пропавшего два дня назад 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

- Реклама -

Признаки насильственной смерти на теле школьника отсутствуют. 

По факту происшествия следователи Шпаковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ставропольскому краю проводят доследственную проверку. По результатам проведения всех проверочных мероприятий примется процессуальное решение.

Подросток пропал вечером 22 марта. После ссоры отцом мальчик ушёл с животноводческой фермы родителя в неизвестном направлении.  

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Москве погиб упавший на рельсы метро пассажир
Комментарии для сайта Cackle
spot_img