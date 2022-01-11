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Вторник, 11 января, 2022
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На Старый Новый год в Рязани пройдут праздничные мероприятия

Александр Ильин

В преддверии Старого Нового года для рязанцев и гостей города пройдут праздничные мероприятия, сообщается на сайте мэрии.

13 января в 12:00 по главным улицам Рязани проедет МорозоБус. Также в 12:00 в библиотеке №12 пройдёт встреча «Старый Новый год со старыми друзьями». В 18:00 в Лесопарке состоится караоке-вечер «На белом покрывале января».

14 января в 12:00 в Центральной городской библиотеке пройдёт костюмированный бал «Зимние фантазии», где выступят участники студии исторического и бального танца «Триумф».

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В 18:00 МКЦ приглашает на концерт «Встреча с друзьями на Старый Новый год».

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