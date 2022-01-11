На Старый Новый год в Рязани пройдут праздничные мероприятия

В преддверии Старого Нового года для рязанцев и гостей города пройдут праздничные мероприятия, сообщается на сайте мэрии.

13 января в 12:00 по главным улицам Рязани проедет МорозоБус. Также в 12:00 в библиотеке №12 пройдёт встреча «Старый Новый год со старыми друзьями». В 18:00 в Лесопарке состоится караоке-вечер «На белом покрывале января».

14 января в 12:00 в Центральной городской библиотеке пройдёт костюмированный бал «Зимние фантазии», где выступят участники студии исторического и бального танца «Триумф».

Реклама

В 18:00 МКЦ приглашает на концерт «Встреча с друзьями на Старый Новый год».