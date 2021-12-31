На сотрудницу тюменского ТЦ обрушилась груда стекла

В Тюмени на сотрудницу торгового центра «Сити Молл» обрушилась груда разбитого стекла. Видео с места происшествия сняли очевидцы, пишет «Комсомольская правда».

Девушка-продавец работала в павильоне на первом этаже. Как заявляют посетители ТЦ, стекло упало ей на спину и голову. По их словам, оно «не могло само обрушиться».

Пострадавшей немедленно вызвали скорую помощь. Судя по всему, раны оказались не слишком серьёзные: девушка была в сознании и могла самостоятельно передвигаться.

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Подробности и обстоятельства инцидента выясняют местные СМИ.