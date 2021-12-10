-7.7 C
Рязань
Пятница, 10 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

На севере Москвы пациента стоматологической клиники проглотила отвёртку

Александр Ильин

На севере Москвы 48-летняя бизнес-вумен проглотила ортопедическую отвёртку во время операции по установке зубных имплантантов, сообщает МК. 

По данным издания, женщина обратилась в частную клинику. Во время медицинских манипуляций отвёртка упала пациентке в горло. Врачи тут же вызвали скорую, однако инородное тело уже успело проникнуть в кишечник. 

Отвёртку из тело женщины до сих пор не извлекли. Возможно, она выйдет естественным путём. В противном случае придётся делать полосную операцию под общим наркозом. 

Реклама

По словам стоматолога, который устанавливал импланты, всё произошло случайно — девушка перенервничала и внезапно запрокинула голову, проглотив отвёртку. Сама же пострадавшая винит врача, проявившего невнимательность.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,855ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img