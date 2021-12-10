На севере Москвы пациента стоматологической клиники проглотила отвёртку

На севере Москвы 48-летняя бизнес-вумен проглотила ортопедическую отвёртку во время операции по установке зубных имплантантов, сообщает МК.

По данным издания, женщина обратилась в частную клинику. Во время медицинских манипуляций отвёртка упала пациентке в горло. Врачи тут же вызвали скорую, однако инородное тело уже успело проникнуть в кишечник.

Отвёртку из тело женщины до сих пор не извлекли. Возможно, она выйдет естественным путём. В противном случае придётся делать полосную операцию под общим наркозом.

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По словам стоматолога, который устанавливал импланты, всё произошло случайно — девушка перенервничала и внезапно запрокинула голову, проглотив отвёртку. Сама же пострадавшая винит врача, проявившего невнимательность.