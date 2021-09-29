На семи улицах Рязани отключат электричество

В Рязани отключат электричество 30 сентября. Причина – работа на воздушной линии, сообщили в мэрии.

Работы начнутся в 10.00 и завершатся к 16.00. Без электроэнергии на это время останутся следующие адреса:

улица Макаренко, дом с 2 по 8, дом 10, дом 12, дом 14, дом 34, дом 36, дом 38, дом 40, дом 42, дом 44, дом 46, дом 46а, дом 48,

улица Боголюбова, дом 40,

улица Гражданская, дом 26, дом 26а, дом 28, дом 30, дом 31, дом 33, дом 35, дом 37, дом 39, дом 41, дом 43, дом 45,

улица Касимовское шоссе, дом26, дом 26а, дом 28, дом 30,

улица 1-й новый проезд, дом с 7 по 18, дом 20,

улица 2-й Новый проезд, дом с 7 по 18,