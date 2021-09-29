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Среда, 29 сентября, 2021
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На семи улицах Рязани отключат электричество

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На семи улицах Рязани отключат электричество

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На семи улицах Рязани отключат электричество

В Рязани отключат электричество 30 сентября. Причина – работа на воздушной линии, сообщили в мэрии.

Работы начнутся в 10.00 и завершатся к 16.00. Без электроэнергии на это время останутся следующие адреса:

  • улица Макаренко, дом с 2 по 8, дом 10, дом 12, дом 14, дом 34, дом 36, дом 38, дом 40, дом 42, дом 44, дом 46, дом 46а, дом 48,
  • улица Боголюбова, дом 40,
  • улица Гражданская, дом 26, дом 26а, дом 28, дом 30, дом 31, дом 33, дом 35, дом 37, дом 39, дом 41, дом 43, дом 45,
  • улица Касимовское шоссе, дом26, дом 26а, дом 28, дом 30,
  • улица 1-й новый проезд, дом с 7 по 18, дом 20,
  • улица 2-й Новый проезд, дом с 7 по 18,
  • улица Новая, дом 1, дом 3, дом 5, дом 7, дом 9.

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