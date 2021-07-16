На рязанца завели уголовное дело за регистрацию иностранца

- Advertisement -

За сутки сотрудники полиции выявили в Рязани 20 правонарушений в сфере миграционного законодательства. Об это 16 июля сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Северного переулка. Мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома 40-летнего гражданина Республики Узбекистан. Статья 322.3 УК РФ предусматривает штраф.

Также во время рейдов выявили 20 административных правонарушений. Фиктивная постановка на учёт иностранцев находится в зоне внимания ФСБ.