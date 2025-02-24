На рязанском ТВ показали, как живут преобразованные из района в округ муниципалитеты

Телекомпания «Край Рязанский» выпустила сюжет о том, что изменилось в муниципалитетах, которые преобразовали из районов в округа. Журналисты рассказали, что изменилось в налоговой политике и формировании их бюджетов.

Сегодня в Рязанской области процесс перехода на новое административное деление идёт полным ходом. Первыми ещё в 2023 его освоили бывшие Сасовский, Путятинский и Ряжский районы.

С начала этого года к реформе объединения присоединился и Михайлов, где только предстоит реорганизовать структуру управления. В муниципалитетах выстраивалась система хозяйствования и теперь у жителей есть возможность увидеть результат этой работы.