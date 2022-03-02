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Среда, 2 марта, 2022

На реставрацию рязанского ТЮЗа выделили полмиллиарда рублей

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На реставрацию рязанского ТЮЗа выделили полмиллиарда рублей

Александр Ильин

Рязанский Театр на Соборной (ТЮЗ) отреставрируют за полмиллиарда рублей. Соответствующий тендер появился на портале Госзакупок 1 марта.

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Здание театра 1862-1870 годов является объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкцию планируют проводить с «приспособлением к современному использованию».

Начальная (максимальная) цена контракта — 518 871 984,42 рублей. Деньги выделяются из федерального и областного бюджетов в рамках госпрограммы области «Развитие культуры и туризма».

Заявки принимаются до 17 марта 2022 года. 

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