На реке Проня в Михайловском районе поймали браконьеров с острогой

В Михайловском районе Рязанской области, у поселка Октябрьский, полиция задержала двух местных жителей 60 и 36 лет, которые причастны к браконьерскому лову рыбы на реке Проня, сообщает УМВД России по региону.

Злоумышленников поймали в ходе очередного рейда по выявлению и пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов и нарушению правил рыбалки.

В лодке, на которой они выходили на Проню, нашли острогу. Рыбу они добыть не успели, однако на юридическую квалификацию их действий это обстоятельство не повлияло.

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Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ. Наказание предусматривает штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет.