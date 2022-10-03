На реке Пра после строительства дамбы началась гибель рыбы

После строительства дамбы в Деулино и укладки трёх труб изменились русловые условия в реке Пра. На проблему обратил внимание Андрей Петруцкий в группе Новости Рязани ВКонтакте.

«Образовалось небольшое водохранилище. Рыба осенью спускается по Пре в Оку и Волгу. В трубы рыба не идёт. Перед дамбой появилось множество рыбаков. А ведь обещали после ликвидации пожаров разобрать дамбу и убрать трубы для свободного хода рыбы», – говорится в публикации.

В комментариях люди пишут, что много мальков застряли в камнях.

Автор поста также отмечает, что в реке Пра нарушены естественные биологические процессы. Весной рыба идёт из Оки вверх по Пре в клепиковские озёра на нерест. А осенью мальки спускаются вниз по течению.

Андрей Петруцкий призывает отреагировать на ситуацию Росрыболовство.