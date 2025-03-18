На празднования 80-летия Победы в ВОВ в Рязани выделили 15 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Подрядчик должен разработать стиль празднования, написать сценарий. На площади Победы необходимо установить сцену, которая вместит 350 человек сводного хора, 80 музыкантов и 250 танцоров. В договор входит обеспечение исполнителем технического сопровождения, костюмами и реквизитами. Также подрядчик подготовит транспорт, заставки для сцены, изготовит полиграфическую продукцию. Безопасность участников праздника обеспечит исполнитель договора.

Трансляция мероприятия будет проходить на странице мэрии Рязани «ВКонтакте». Услуги по договору должны будут оказываться по 11 мая включительно.

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Напомним, в предпраздничные дни пройдет традиционный фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Старт мероприятиям даст торжественное шествие по Первомайскому проспекту 300-метровой Георгиевской ленты. В наш город её специально доставят из Москвы.