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Суббота, 7 мая, 2022

На пожаре в рязанском посёлке Хирино погиб мужчина

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На пожаре в рязанском посёлке Хирино погиб мужчина

7info7

В ночь на 7 мая в посёлке Хирино под Рязанью на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

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Пожар произошёл в жилом доме. Погиб мужчина 1962 года рождения.

Подробности произошедшего уточняются.

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