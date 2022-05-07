На пожаре в рязанском посёлке Хирино погиб мужчина

В ночь на 7 мая в посёлке Хирино под Рязанью на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
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Пожар произошёл в жилом доме. Погиб мужчина 1962 года рождения.
Подробности произошедшего уточняются.
В ночь на 7 мая в посёлке Хирино под Рязанью на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Пожар произошёл в жилом доме. Погиб мужчина 1962 года рождения.
Подробности произошедшего уточняются.
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